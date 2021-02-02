إيران تخلي سبيل طاقم الناقلة الكورية الجنوبية التي احتجزتها قبل شهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت السلطات الإيرانية، سراح طاقم ناقلة كورية جنوبية كانت قد احتجزتها مطلع يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الثلاثاء: "تم إخلاء سبيل طاقم الناقلة والسماح لهم بمغادرة البلاد".

ولم يحدد المتحدث عدد الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم، ولكن تقارير أشارت إلى أن الطاقم يتألف من 20 فردا، وينحدر البحارة من دول مثل اندونيسيا وميانمار وفيتنام.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة قبل نحو شهر واصطحبها إلى ميناء بندر عباس. وتقول السلطات الإيرانية إن الناقلة كانت تسرب نفط وتلوث مياه الخليج.

وذكر المتحدث أن التحقيق القانوني سوف يتواصل مع ربان الناقلة بخصوص اتهامات بشأن تلويث البيئة.

ووقعت هذه الحادثة في ظل التوترات بين طهران وسول بسبب تجميد الأرصدة الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية.

وتم تجميد الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران، وأفادت تقارير إعلامية كورية جنوبية بأن هذه قيمة المبالغ تصل إلى سبعة مليارات دولار، فيما أشارت وسائل الإعلام الرسمية في إيران إلى وجود مليارات من "أموال النفط المجمدة".