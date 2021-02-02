تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، يوم الأحد المقبل، اجتماعا مع هيئة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك؛ لحل مشكلة قيام مراكز صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية غير المعتمدة بادعائها بأنها تابعة للشركات الأصلية، مما يعرض المستهلك لعملية النصب والاحتيال من جانب تلك المراكز غير المسجلة وليست معتمدة من أي جهة.

وقال رئيس الغرفة محمد المهندس -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه سيتم عقد الاجتماع في مقر حماية المستهلك؛ لحل المشكلة خاصة وأن مراكز الصيانة غير المعتمدة تستخدم خامات رديئة وغير أصلية لتصليح تلك الأجهزة، مما يعرض الأجهزة للتلف مع مرور الوقت، كما تقوم ببث إعلانات عن نفسها عبر بعض القنوات الفضائية؛ لإيهام المواطنين بأن تلك المراكز معتمدة وفى الحقيقة هى ليست ذلك.

ودعا المهندس، المستهلكين إلى أهمية التأكد من أصل مركز الخدمة، الذى يتعامل معه بأنه مركز معتمد تابع لشركة الأجهزة المنزلية أو الكهربائية وليس وسيطا.

كانت الغرفة عقدت أمس اجتماعا، مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية عبد الرؤوف الأحمدى؛ لمناقشة الشكاوى التى تقدم بها عدد من شركات الأجهزة المنزلية والكهربائية للغرفة من انتشار مراكز الصيانة الوهمية الخاصة بماركات وشركات الأجهزة المنزلية والكهربائية.