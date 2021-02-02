يسارية من أصول مصرية بالبوندستاج تتهم الحكومة الألمانية بالإخفاق في حملة تطعيم كورونا

اتهمت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض في البرلمان الألماني "بوندستاج"، الحكومة الألمانية بإخفاقات جسيمة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وانتقدت نتائج "قمة اللقاح".

وقالت أميرة محمد علي، وهي من أصول مصرية، في تصريحات لشبكة "أر تي إل" الإعلامية الألمانية اليوم الثلاثاء، عن مشاورات الحكومة والولايات التي شارك فيها أيضا مسؤولون من قطاع الأدوية ومن المفوضية الأوروبية: "إنها مناورة لتشتيت الانتباه ... لأنها في الواقع لم تسفر عن أشياء كثيرة".

وأضافت البرلمانية اليسارية البارزة، أن وزير الصحة الألماني ينس شبان يتحمل مسؤولية كبيرة في تباطؤ بدء حملة اللقاح، وقالت: "يرى المرء بالطبع العلاقة بين نقص جرعات اللقاح ووفاة كبار السن".

وأشارت إلى أنها لا تريد استخدام كلمة "المشاركة في المسؤولية"، وأكدت أنه كان هناك "إخفاقات كبرى".