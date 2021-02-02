الاتحاد الأوروبي: الليبيون يرغبون بقوة في إجراء الانتخابات

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس أن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القوية في إجراء الانتخابات والتمتع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية.



وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا- في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر"، وأوردتها بوابة (أفريقيا) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "تبين المشاركة الواسعة لكل من القادة الليبيين المعروفين والجدد من جميع أنحاء البلاد التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي الليبي، وهذا يؤكد أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى التغيير".



وأضافت أن ليبيا لديها الموارد لتحقيق ذلك، بشرط أن يتم إستغلالها بشكل جيد.



واعتبرت البعثة الأممية أن عملية برلين تعد إطارعمل الليبيين لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مهنئة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل.