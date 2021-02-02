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مرور 1303 مسافرين من معبر رفح في اليوم الأول

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 2:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 2:54 م
يستمر العمل في معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي؛ لاستقبال المسافرين الفلسطينيين من الجانبين.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أن العمل يتم بانتظام في استقبال المسافرين، من الفئات المصرح لهم بالمرور، وفقا للاشتراطات المسبقة.

ووصل من قطاع غزة في اليوم الأول 1004 مسافرين، بينما غادر الأراضي المصرية حوالي 299 مسافرًا.

وتم إخضاع جميع المسافرين إلى الفحوصات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستمر العمل في معبر رفح البري، حتى يوم الخميس المقبل، لدخول المسافرين وحركة نقل البضائع.

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