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لقاح فيروس كورونا: مجلة ذي لانسيت الطبية عن اللقاح الروسي.. "يحمي تماما بنسبة تصل إلى "92%



نشرت دورية لانسيت الطبية المرموقة نتائج دراسة لتقييم نجاعة لقاح سبوتنيك الروسي الواقي من فيروس كورونا أظهرت أنه فعال بنسبة تصل لنحو 92%.

وكانت الأوساط العلمية قد استقبلت الإعلان الروسي عن اللقاح بنوع من الريبة بعد أن تم طرحه للتداول قبل الكشف عن نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب.

إلا أن الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت قالت إن اللقاح آمن وفعال بشكل كبير في توفير الحماية للمرضى.

ورحب العديد من العلماء بهذه النتيجة التي يفترض أنها سترفعه إلى مصاف اللقاحات الأخرى التي بدأ انتاجها للأسواق العالمية.

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