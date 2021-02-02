رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يتعهد بعدم المثول أمام هيئة قضائية لمحاكمته

تعهد رئيس جنوب أفريقيا السابق " جاكوب زوما " بأنه لن يمثل أمام هيئة قضائية لمحاكمته بتهمة الفساد خلال فترة رئاسته لجنوب أفريقيا التى استغرقت تسعة أعوام .

وقال رئيس جنوب أفريقيا السابق فى بيان نشر اليوم " انه لا يمكن لهذه الهيئة أن تتوقع منى أى تعاون فى أى عمليات تجرى بشأنى " .

وأضاف جاكوب زوما فى بيانه قائلا " إن الغيظ الذى أشعر به كفرد لا يعرف حدوداً، لاسيما وأن كل أبنائى ومن يرتبطون بى بصلة تعرضوا للاستهداف والمضايقة أيضاً " .

واتهم رئيس جنوب أفريقيا السابق الهيئة القضائية بالتحيز ، وقال إنه يشعر بأنه أعزل .

وزعم زوما قائلا " انه من الواضح أنه يجرى تسييس القوانين فى هذه الدولة " .

وجدير بالذكر أن زوما كان قد إضطر للاستقالة من رئاسة جنوب أفريقيا خلال عام 2018 بتهمة التورط فى فضائح للكسب غير المشروع .

ومن المفارقة ، أن زوما هو الذى قام بتشكيل تلك الهيئة قبل فترة قصيرة من إقصائه من منصبه، ولم يدل أمامها بشهادة سوى مرة واحدة خلال شهر يوليو عام 2019 .

ومنذ ذلك الحين ، لم يمثل جنوب أفريقيا السابق أمام الهيئة القضائية للادلاء بأى شهادة، متعللاً بوجود أسباب صحية تمنعه من ذلك أو بالاستعداد لمواجهة قضية فساد أخرى تتعلق بصفقة أسلحة خلال فترة التسعينيات وستستأنف خلال الشهر الحالى.

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