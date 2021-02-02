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كاتب في الشؤون الدولية: وصول المثليين لمناصب في الولايات المتحدة ليس له علاقة بإدارة بايدن

بايدن ووزير النقل المثلي
بايدن ووزير النقل المثلي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 3:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 3:49 ص

قال توماس جورجيسيان، الكاتب المتخصص في الشئون الدولية، إن وصول مثليين للمناصب القيادية والوزارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأخرهم مرشح منصب وزير النقل المثلي ليس له علاقة بإدارة الرئيس الجديد جو بايدن أو حتى سابقه دونالد ترامب.
وأضاف خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، موضحًا أن المجتمع الأمريكي الآن يحاول الحفاظ على حقوق المثليين ضد التمييز.
وتابع: «اختيار المرشح المثلي لوزارة النقل بإدارة بايدن لا علاقة له بمثليته الجنسية والمرشح لوزارة النقل لديه خبرة واسعة في هذا المجال». مؤكدًا أن المجتمع الأمريكي يحاول تحقيق المساواة مع كافة المختلفين في اللون أو الجنس.

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