علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما تم تداوله بشأن تأثير خط أنابيب «إيلات-عسقلان»، على الملاحة العابرة للقناة قائلًا: «سمعنا كلنا إن قناة السويس فقدت بريقها، وإنها أصبحت خارج المنافسة، ودا كلام مفيهوش أي نسبة صح».



وقال «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، إن قناة السويس تقدم تخفيضات للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي تصل لـ75%، متابعًا: «الحاجات دي بتتحسب، عشان كدا لازم اعمله تخفيضات عشان يجي عندي».



وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة حافظت على مستواها خلال جائحة كورونا، سواء في عدد السفن أو الإيرادات أو عدد الأطنان التي تمر في القناة، موضحًا أن ذلك جاء بعد دراسة شاملة لمتغيرات السوق، وتحليل للمنافسين.



وذكر أن قناة السويس الجديدة كانت المنقذ خلال فترة الجائحة، حيث أنها تقدم خدمة وأسعارًا مناسبة، إلى جانب توفير السرعة، منوهًا إلى أنه كان من الممكن خسارة ما يقرب من 60% من الإيرادات وعدد السفن بدون العوامل السابقة.





