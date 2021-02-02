استجواب حاكم مصرف لبنان الأسبوع المقبل بجرم الإهمال الوظيفي

حدد قاض لبناني يوم الاثنين، المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.



وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام" اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، حدد جلسة يوم الثامن من فبراير الجاري لاستجواب حاكم مصرف لبنان وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.



وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد ادعت على سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف الى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار اليهم الأسبوع المقبل.