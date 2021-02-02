الحكيم يدعو إلى رقابة دولية على الانتخابات العراقية المقبلة

أكد الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المرتقبة في أكتوبر المقبل دون التدخل في الشأن الانتخابي وتفاصيله، لأن ذلك مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.



وشدد الحكيم زعيم "تيار عراقيون"، خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية في العراق ماكسيم ماكسيموف، على ضرورة إجراء الإنتخابات المبكرة في موعدها المحدد .



وقال: "العراق يمتلك الإمكانات لتجاوز كل التحديات إذا أحسن استثمار الموارد وإذا تمتع قادته بروح التنازل للعراق وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".



ودعا الحكيم إلى تعزيز العلاقات بين العراق وروسيا وتبادل الخبرات بين البلدين لتشابه التجارب ، مؤكدا أن "العراق منفتح على الجميع انطلاقا من المصالح المشتركة وحفظ السيادة العراقية".



وكان العراق طلب من مجلس الأمن الدولي مراقبة الانتخابات المقرر أن تنطلق في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.