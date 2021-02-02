تبين أن لقاح " سبوتنيك فى" الذى أنتجته روسيا فعال بنسبة 6ر91% ضد مرض كوفيد – 19، وذلك وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية الدورية " ذا لانسيت" اليوم الثلاثاء.

وتأتي النتيجة التي تمت مراجعتها من جانب باحثين نظراء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجراها في العاصمة الروسية موسكو "معهد الجمالية " لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الروسى، وهو الهيئة التي طورت اللقاح.

وبالنسبة للدراسة، تم إعطاء 19866 متطوعا إما جرعتين من لقاح " سبوتنيك فى " أو دواء وهمي.

وواصل ما مجموعه 16 شخصًا في مجموعة اللقاحات إظهار أعراض مرض كوفيد – 19 وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا. أما فى المجموعة التى تلقت الدواء الوهمي ، بلغ هذا الرقم 62 شخصا.

ونشرت النتائج بعد أيام من عرض روسيا على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك فى" وسط نقص في اللقاحات الأخرى في التكتل الأوروبى.