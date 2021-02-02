 مجلة ذا لانسيت الطبية: نسبة فاعلية اللقاح الروسي 91.6% ضد كورونا - بوابة الشروق
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مجلة ذا لانسيت الطبية: نسبة فاعلية اللقاح الروسي 91.6% ضد كورونا

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 5:29 م

تبين أن لقاح " سبوتنيك فى" الذى أنتجته روسيا فعال بنسبة 6ر91% ضد مرض كوفيد – 19، وذلك وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية الدورية " ذا لانسيت" اليوم الثلاثاء.

وتأتي النتيجة التي تمت مراجعتها من جانب باحثين نظراء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجراها في العاصمة الروسية موسكو "معهد الجمالية " لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الروسى، وهو الهيئة التي طورت اللقاح.

وبالنسبة للدراسة، تم إعطاء 19866 متطوعا إما جرعتين من لقاح " سبوتنيك فى " أو دواء وهمي.

وواصل ما مجموعه 16 شخصًا في مجموعة اللقاحات إظهار أعراض مرض كوفيد – 19 وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا. أما فى المجموعة التى تلقت الدواء الوهمي ، بلغ هذا الرقم 62 شخصا.

ونشرت النتائج بعد أيام من عرض روسيا على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك فى" وسط نقص في اللقاحات الأخرى في التكتل الأوروبى.

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