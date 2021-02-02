أشتية يبحث مع وزير ألماني المستجدات السياسية وإجراء الانتخابات الفلسطينية

أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، مباحثات عبر الانترنت مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنين، بشأن آخر المستجدات السياسية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.



وأكد أشتية بحسب بيان صدر عنه، أهمية دعم مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية، وإعادة احياء عملية السلام على مبدأ حل الدولتين، ودعم الدعوة الفلسطينية لعقد مؤتمر سلام دولي.



وقال اشتية إن "مسار صيغة ميونخ هو مسار مساند للرباعية الدولية، ونشأ في ظرف هام لمواجهة الضم وصفقة القرن".



واستعرض اشتية الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة والطلب الفلسطيني لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى ما قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



وأكد ضرورة جعل العلاقة مع الإدارة الامريكية هي ثنائية بمعزل عن العلاقة مع إسرائيل، بالإضافة الى إعادة الدعم الأمريكي المقدم لفلسطين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقت سواء في واشنطن او القدس الشرقية.



ووصف أشتية الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية بأنها إيجابية وترسم مسار هام في العلاقة الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة.



ووضع أشتية وزير الدولة الألماني في صورة الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، والحوار الفلسطيني بين الفصائل المختلفة الذي سيعقد الأسبوع القادم في القاهرة من اجل إنجاح سير الانتخابات، مطالبا بإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.



كما اطلع أشتية آنين على الجهود الحكومية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود لجلب اللقاحات من مختلف المصادر للبدء في حملة تطعيم وطنية.