مجلس الأمن السوداني يبحث الوضع الأمني والعلاقات الخارجية

بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، في اجتماع عقده مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عددا من الموضوعات المهمة، شملت الوضع الأمني الداخلي، وعلاقات السودان الخارجية في محيطيها الإفريقي والعربي.

وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس، وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن المجلس أحيط علما حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز علي بؤر ومناطق الصراع في غرب دارفور وجنوب كردفان، موضحا أن المجلس استمع إلى تقارير من الوفود الرسمية التي قامت بزيارات ميدانية لتلك الولايات.

وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع، اتخذ عدة قرارات وحزمة إجراءات وتدابير من شأنها المساهمة في هدوء الأحوال وعودة الحياة لطبيعتها وتجنب النزاعات والصراعات مستقبلا والتأمين على الحلول الآنية والمعالجات المستقبلية.

وأوضح وزير الدفاع، أن الاجتماع ناقش مشاركة السودان الإيجابية في قمة البحيرات التي عقدت بجمهورية أنجولا، والتي ناقشت الأوضاع السياسية والأمنية في إفريقيا الوسطى، وإيجاد الحلول المناسبة وآليات المصالحة بين الأطراف المتنازعة في إفريقيا الوسطى، من أجل استقرار المنطقة ودعم جهود السلام.

كما تلقي المجلس تقريرا من رؤساء الوفود السودانية المختلفة حول نتائج زياراتهم الخارجية في المحيطين الإقليمي والعربي، واطمأن على صحة موقف السودان من خلال الدعم الكبير الذي وجده في تثبيت حقه التاريخي في أراضيه، وحقه القانوني في الدفاع عنها التزاما بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الدفاع، إن المجلس تقدم بالشكر للإدارات الأهلية ومجالس الحكماء على دورهم الوطني تجاه جهود المصالحات والتعايش السلمي، وتوجه بالشكر كذلك للدول التي ساندت موقف السودان وحرصه على اتباع الوسائل السلمية والدبلوماسية في تذليل مشاكله الداخلية والخارجية.