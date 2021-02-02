 مصطفى محمد يسجل هدفه الأول مع جالطة سراي - بوابة الشروق
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مصطفى محمد يسجل هدفه الأول مع جالطة سراي

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 7:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 7:59 م

أحرز مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي، أول أهدافه مع فريقه الجديد، أمام باشاك شهير في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري التركي.

وسجل مصطفى محمد هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليسجل أول أهدافه مع جالطة سراي في أول مشاركة له مع الفريق.

ولم يبدأ مصطفى محمد المباراة، ولكنه شارك منذ انطلاق الشوط الثاني بدلا من ايتيبو.

وانتقل مصطفى محمد في الساعات الماضية إلى جالطة سراي قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وخاض مصطفى محمد، أمس الإثنين، أول مران له مع جالطة سراي، بعدما قدمه النادي للجماهير ولوسائل الإعلام.


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