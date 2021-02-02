الجيش العراقي: تفكيك خلية كانت تخطط لتفيذ هجوم انتحاري في بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، تفكيك مفرزة إرهابية، تضم انتحاريا كان يروم تفجير نفسه بالعاصمة بغداد.

وذكر رسول، في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة، وأن بينهم انتحاريا كان يخطط لتفجير نفسه في وقت سابق ببغداد، فضلاً عن القبض على آمر المفرزة وناقل وجندي.

وأضاف أن إحباط الهجوم جاء نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى.

تم إحالة الموقوفين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.