قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر من المقرر أن تستقبل خلال أيام دفعات أخرى من لقاح «سينوفارم» الصيني ضد فيروس كورونا، فضلًا عن استقبال جرعات من لقاح «أسترازينيكا» من خلال التحالف الدولي «جافي» خلال شهر فبراير الجاري.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن «مصر تستقبل بدءًا من منتصف فبراير جرعات من لقاح كورونا بأحجام كبيرة تكفي لاستكمال عملية التطعيم»، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوقف إعطاء اللقاحات للفئات ذات الأولوية.

وعن نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، أشار إلى تكاتف كل الجهات بعد التكليف من القيادة السياسية لاستضافة البطولة، وخاصة في ظل مخاوف من ظروف الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع من المنتخبات المشاركة، مؤكدًا أن الوزارة قدمت خدمة طبية ووقائية وتوعوية لأكثر من 4 آلاف فرد من المشاركين.

ولفت متحدث الصحة إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصفت النجاح بأنه ساحق ومشرف، وكرمت أعضاء اللجنة الطبية المشرفة على البطولة، والتي أثبتت أن القطاع الصحي ركيزة ساعدت الدولة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمشارك وعجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشاد بتطبيق نظام الفقاعة الطبية لما له من بالغ الأثر في الحفاظ على صحة المشاركين جميعًا، إضافة إلى المجهود قبل وصول المنتخبات المشاركة والخدمة الطبية والعيادات في الفنادق والإستادات.

وذكر مجاهد، أن عدد أعضاء الفرق الطبية تجاوز الألف من؛ الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين والموثقين، قائلًا إن الوزارة أجرت 30 ألف مسحة للمشاركين.

وأكد على التعامل مع إصابات كورونا التي جاءت إلى مصر بعد اكتشاف إصابتهم بالفيروس فور الوصول، مضيفًا أن الوزارة تلقت طلبًا من القائمين على تنظيم الألعاب الأولمبية بطوكيو للاسترشاد بتجربة مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد.