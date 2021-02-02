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العراق: الدفعة الأولى من لقاح كورونا ستصل البلاد نهاية الشهر الحالي

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 8:04 م
صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بنهاية الشهر الجاري.

وقال ناظم، للصحفيين في مقر الحكومة العراقية: "الحكومة العراقية تنظر بقلق للوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم وضرورة تقيد المواطنين والالتزام بالضوابط الصحية والتباعد وارتداء الكمامات ومنع التجمعات في المناسبات".

وأضاف: "الآن وتيرة الجائحة كبيرة وعلينا عدم الاطمئنان لانتشار الوباء ونحذر من وضع جديد قد يتعرض له العراق ما لم نلتزم بإجراءات السلامة الوطنية العراقية".

وقال المتحدث العراقي: "لدينا مخاطبات مع شركات روسية وصينية وغيرها للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وأن الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى العراق نهاية الشهر الجارى".

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