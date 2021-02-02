الأردن تسجل 1132 إصابات جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 329 ألفًا و194 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 8418 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4334 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة أمس بلغ 346 سريرًا بنسبة إشغال 8%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة أمس 120 سريرًا بنسبة إشغال 14%.

وذكرت أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 978 حالة، ليصل إجمالي عد المتعافين إلى 316 ألفًا و442 حالة، منوهة بأنه تم إجراء 23 ألفًا و585 فحصًا مخبريًا؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3 ملايين و913 ألفًا و770 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 4.8%.