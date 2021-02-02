الشروق تنشر أبرز ترشيحات التشكيل الوزارى الجديد فى السودان

مصدر سوداني: مريم الصادق المهدى وإدريس الحارث مرشحان للخارجية.. وياسر عباس وحامد سليمان للرى.. وخالد عمر ومهدى رابح لشئون رئاسة الوزراء

قال مصدر سودانى مطلع لـ «الشروق»: إن المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير سلم القائمة النهائية الخاصة بترشيحات الحكومة السودانية الجديدة المقرر تشكيلها قريبا، إلى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، علما بأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية قد عقد اجتماعا مطولا ناقش خلاله الجداول الزمنية لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية واستعجل تشكيل مجلس الوزراء فى الخامس من فبراير الجارى.

وكشف المصدر عن أبرز الأسماء المرشحة ضمن القائمة التى تضم 17 حقيبة وزارية؛ حيث تم ترشيح لحقيبة الخارجية كل من الدكتورة مريم الصادق المهدى نجلة زعيم حزب الأمة الراحل الصادق المهدى، والدكتور الحارث إدريس الحارث، وأحمد حسين أحمد»، ولحقيبة شئون رئاسة مجلس الوزراء «خالد عمر القيادى الشاب بالحرية والتغيير، ومهدى رابح بربر، حاتم عمر عابدين»، ولحقيبة الرى «ياسر عباس الوزير الحالى، حامد إدريس سليمان، ومحمود عثمان إدريس».

ولحقيبة العدل «الدكتور نصر الدين عبدالبارى الوزير الحالى، طارق صديق كانديك، والطيب العباسى»، ولحقيبة الإعلام «حمزة بلول الأمير، الدكتورة إمتثال بشير نور الدائم، على الأمين، وجدى صالح عضو لجنة إزالة تمكين النظام السابق». ولحقيبة الأوقاف الدكتور نصر الدين مفرح الوزير الحالى، بجانب 4 مرشحين آخرين».

ورجح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ استمرار وزراء العدل والرى والأوقاف فى التشكيل الجديد، وكذلك استمرار وزيرى الدفاع والداخلية من المكون العسكرى.

وأوضح أنه سيتم فصل حقيبة الصناعة والتجارة عن بعضهما البعض، ويُعد أبرز المرشحين لحقيبة الصناعة، عضو اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، ولحقيبة التجارة على جدو بشر عبيدة، ليخرج الوزير الحالى مدنى عباس مدنى من التشكيل الحكومى على خلفية الفشل الذريع فى معالجة واحتواء أزمة الخبز والاستياء الجماهيرى خلال الفترة الماضية.

كما تم ترشيح الدكتور يوسف آدم الضى وزير الحكم الاتحادى الحالى، لوزارة الشباب والرياضة بدلا عن الوزيرة الحالية ولاء البوشى.

كما قدمت «الحرية والتغيير» قائمة ترشيحاتها أيضا لحقائب «الاتصالات، الطاقة والنفط، النقل، الصحة، العمل، الزراعة، التعليم العالى، والاستثمار».

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء السودانى يرغب فى الحصول على تفويض من «الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، ومجلس الشركاء» حتى يتسنى له الاختيار الحر فى الوزارة الجديدة، مرجحا أن يقوم حمدوك باختيار مرشحى بعض الوزارات بعيدا عن القوائم المقدمة إليه.

وتحصل الحركات المسلحة التى وقعت على اتفاق السلام السودانى والتى تنضوى تحت كيان «الجبهة الثورية» على 7 حقائب وزارية، موزعة كالتالى 5 وزارات لمسار دارفور وهى المالية والرعاية الاجتماعية والتعدين والطرق والجسور والثروة الحيوانية. أما مسار الشرق فيحصل على وزارة التربية والتعليم، بينما يحصل مسار المنطقتين (الحركة الشعبية شمال) على وزارة الحكم الاتحادى.

وأوضح المصدر أن الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة مرشح لحقيبة المالية، وبثينة إبراهيم دينار للحكم الاتحادى، ومحمد بشير أبونمو لوزارة التعدين، وعبدالله يحيى لوزارة الطرق والجسور، وبحر الدين كرامة لوزارة الثروة الحيوانية، وأسامة السعيد لوزارة التربية والتعليم.

وأشار المصدر إلى أن اللحظات الأخيرة فى ذلك الملف على وجه التحديد يُمكنها تغيير تلك الأسماء وترشيح آخرين.

يذكر أن الحكومة السودانية الانتقالية وقعت على اتفاق «سلام جوبا» مع «الجبهة الثورية» فى 3 أكتوبر العام الماضى، برعاية حكومية من دولة جنوب السودان، وينص الاتفاق على مشاركة أطراف العملية السلمية فى مجالس «الوزراء، السيادة، والتشريعى».