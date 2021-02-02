الهجرة: تسجيل 90 طالبا في اليوم الأول لإطلاق مركز حوار الشباب الدارسين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة، عن تسجيل 90 طالبًا في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، وذلك في اليوم الأول عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، الأحد الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المركز يعد هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.

ونوهت بأن المركز يتضمن، عدة فاعليات تنقسم إلى رقمية وواقعية، حيث تشتمل الفاعليات الرقمية على: تدريبات على المهارات الشخصية "soft skills"، عصف ذهني تهدف إلى مناقشة فكرة ما لتنميتها وتطويرها، ورش عمل مختلفة حسب التخصصات، محاضرات لموضوع ما أو فكرة أو حدث تاريخي، جلسات حوارية لمناقشة كتاب، مقابلة شهرية مع شخصية شهيرة.

وأضافت أنه يتضمن أيضا، جلسة تفاعلية لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، جلسات حوارية Panel، فعالية call for ideas عن موضوع مهم أو مشروع جديد يخص مصر أو إحدى الوزارات أو القطاعات الفاعليات الواقعية، حفل استقبال للدفعات الجديدة، اجتماعات مع متخذي القرار في مصر، محاضرات وزيارات ميدانية لأهم المواقع والمشروعات في مصر.

ولفتت الوزارة إلى أن المركز يشمل، شبكات طلابية Students Networks لمساعدة دوائر المصريين بالخارج في تكوين دوائرهم بناء على موقعهم الجغرافي، فضلا عن وجود مركز أيضا للتدريب الصيفي يشمل نادي الكتاب، ويضم توفير فرص تدريبية للطلاب الدارسين خلال فترة عطلتهم الصيفية، وتنظيم زيارات لتفقد المشروعات القومية والمصانع والمدن الجديدة تحت عنوان "زور مصر".

وتابعت أن شروط العضوية الخاصة بالانضمام إلى المنصة الرقمية، تتضمن أن من شباب، الدارسين بالخارج، مصري الجنسية، أن يكون تواجده خارج مصر فقط لغرض الدراسة، وأن يكون من المهاجرين أو المقيمين بتلك الدول بشكل كامل، أن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل المركز، ويكون قد مر على وجوده بالخارج سنة على الأقل.