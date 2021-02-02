روسيا تفك حصارا فرضته قوات قسد بمدينتي الحسكة والقامشلي في سوريا

نجحت القوات الروسية في فك الحصار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل مركز مدينة الحسكة، الذي يضم الدوائر الحكومية التابعة للحكومة السورية وأحياء في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا اليوم الثلاثاء.



وقال محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، في تصريح صحفي اليوم: "بدأ فك الحصار الذي تفرضه ميليشيا قسد عن بعض الأحياء في مدينة القامشلي، وننتظر خلال الساعات القادمة فكه عن مدينة الحسكة وباقي مناطق القامشلي ودخول الوقود والطحين".



وقالت مصادر في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) إن الجهود التي بذلتها القوات الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نجحت في التوصل إلى اتفاق لفك الحصار عن وسط مدينة الحسكة واحياء في مدينة القامشلي".



وقال سكان في مدينة القامشلي لـ "د. ب.أ" إن قوات الاسايش (الشرطة الكردية) أزالت الحواجز التي وضعتها في وسط مدينة القامشلي وحيي طي وحلكو وسمحت بدخول وخروج السيارات .



وقالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي التابعة لـ "قسد" في بيان صحفي إنها "التزاما بالحفاظ على دماء السوريين، أطلقت بادرة حسن نية لتخفيف التوتر الذي تسببه القوات التابعة لحكومة دمشق في مدينتي قامشلو والحسكة في شمال وشرق سوريا".



وأضاف البيان: "شهدت مدينتا قامشلي والحسكة خلال الفترة الماضية حالات توتر أمنية خلقتها قوات النظام السوري، في محاولة لضرب الاستقرار في مناطقنا التي نتجت عن التآخي بين كافة المكونات".



وأوضح: "إننا في قوى الأمن الداخلي ملتزمون بوحدة الدم السوري ونعمل لإنهاء حالة التوتر التي تخلقها قوات النظام السوري، و كبادرة حسن نية وحفاظا على وحدة التراب و الأرض السورية و حفظ دماء السوريين، فإننا نؤكد عودة الحياة الطبيعية و السماح بدخول كافة المواد إلى مناطق تواجد قوات النظام السوري في مدينتي قامشلو و الحسكة".



وفرضت قوات "قسد" حصارا منذ بداية الشهر الماضي على حيي طي وحلكو التي يعيش فيها مواطنون عرب إضافة إلى فرض حصار منذ 20 يوما على المربع الأمني في مدينة الحسكة التي شهدت أول امس الأحد وقفة احتجاجية شارك فيها المئات وقتل خلالها شخص وأصيب أربعة لدى اقترابهم من أحد الحواجز التي تفرضها قسد .