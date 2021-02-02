النيابة تطلب التحريات في طعن شاب بالبدرشين

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد آخر، بطعنة نافذة "بمطواه"، في مشاجرة بينهما بقرية أبو رجوان بمنطقة البدرشين.

كما طلبت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين بوقوع جريمة قتل في قرية أبو رجوان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعه، وتبين وجود جثة شاب يدعي عبدالله.م. س، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشاب آخر، على أثرها استل المتهم مطواة من بين طياته، وطعن بها المجنى عليه وتركه جثه هامدة غارقة في دمائها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.