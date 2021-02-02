قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أعمال تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف ستشمل تحسين الخدمات الصحية بالوحدات الموجودة ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى المستشفيات المركزية بالمركز المستهدف بالتطوير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أعمال التطوير في إطار المبادرة الرئاسية تقوم على مستوى المركز، مشيرًا إلى تحسين الخدمات العامة بالمراكز فضلًا عن التطوير المباشر بالقرى.

وأوضح أن المسؤولين نظموا زيارة ميدانية لإحدى المركز المستهدفة بالتطوير للوقوف على ما يحتاجه من أعمال تطوير، إضافة إلى عقدهم حوار مجتمعي مع الأهالي لمعرفة طلباتهم، متابعًا: «مش هنحول القرية لمدينة، القرية هتظل قرية، ولكن قطعًا في نهاية المشروع مستوى الحياة بها سيكون أفضل من الحالي».

وعن المجمعات العمرانية، أشار إلى إنشاء نحو 30 مجمعا عمرانيا جديدا على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 حتى الآن، ذاكرًا أنه خلال الفترة من عام 1979 وحتى 2014 لم يتم إنشاء سوى 23 مجمعا عمرانيا.

ولفت إلى تخصيص مجلس الوزراء اليوم، لقطعة أرض لإنشاء مدينة نجع حمادي لجديدة على مساحة 25 ألف فدان، ذاكرًا أن مشروع تطوير القرى سيستفيد منه 58 مليون مواطن أي ما يصل إلى ثلثي سكان مصر.

وأكد وصول شبكات الصرف الصحي للقرى المحرومة من الخدمة خلال الـ3 سنوات التطوير ضمن مشروع تطوير القرى، مضيفًا أن هناك قرى بمحافظة قنا تعاني من فقر في الخدمات وسوء في مستوى المعيشة.