السويد: لن نستخدم لقاح أسترازينيكا لكبار السن

قالت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، إن السويد لن تستخدم لقاحًا مضادًا لكوفيد- 19، تصنعه شركة الأدوية أسترازينيكا حاليًا، للفئة العمرية من 65 عامًا فأكثر.



وأوضحت وكالة الصحة العامة السويدية أن البيانات الواردة من الشركة البريطانية السويدية، ليست كافية لتقييم فعالية التطعيم في هذه الفئة العمرية، مشيرة إلى انتظار المزيد من البيانات من تجربة واسعة النطاق وفي مرحلة متأخرة في الولايات المتحدة.



وأضافت الوكالة أن لقاحين آخرين معتمدين قيد الاستخدام بالفعل، طورتهما شركة فايزر/ بيونتيك الأمريكية الألمانية، وشركة موديرنا الأمريكية، سيتم استخدامهما للفئات العمرية الأكبر سنًا.



وقال سورين أندرسون، مدير وكالة الصحة العامة، في مؤتمر صحفي، إن دولا أخرى، من بينها ألمانيا، اتخذت قرارًا مماثلًا.



وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي، أن لقاح أسترازينيكا آمن للاستخدام، ويوفر استجابة مناعية جيدة.