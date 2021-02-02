الولايات المتحدة توقف المساعدات لميانمار بعد انقلاب الجيش

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وقف المساعدات لميانمار بعد انقلاب الجيش، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقال قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونج هلينج، اليوم الثلاثاء، إن الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش، أمس الاثنين، في ميانمار كان حتميا.

وأضاف الجنرال بحسب الصفحة الرسمية للجيش على فيسبوك في أعقاب هذا الانقلاب الذي أدانه المجتمع الدولي: «هذه النتيجة كانت حتمية للبلاد ولهذا السبب كان علينا أن نختارها».

واستولى الجيش في ميانمار على السلطة، أمس الاثنين، بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي، وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.

وقال بيان بثه التلفزيون العسكري، إن كل السلطات منحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.