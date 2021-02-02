لجنة نوبل النرويجية تطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار واحترام نتيجة الانتخابات

قالت لجنة نوبل للسلام النرويجية، اليوم الاثنين، إنها "شعرت بالفزع من الانقلاب العسكري في ميانمار واعتقال الزعيمة الفعلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام أون سان سوتشي والرئيس وين مينت وقادة سياسيين آخرين".

وأضافت اللجنة التي يقع مقرها في أوسلو في بيان، أن سو تشي حازت على جائزة نوبل للسلام في عام 1991 تقديرا "لمسيرتها النضالية الشجاعة للدفاع عن الديمقراطية في ميانمار.

وذكر بيان اللجنة المؤلفة من 5 أعضاء أن جيش ميانمار ينحي جانبا من جديد الديمقراطية ويعتقل كبار ممثلي الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وذلك بعد مرور 30 عاما على منح الزعيمة الفعلية للبلاد جائزة نوبل للسلام.

وجاء في البيان أن "لجنة نوبل النرويجية تطالب بالإفراج الفوري عن أون سان سو تشي وغيرها من السياسيين المعتقلين ، واحترام نتيجة الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي".