ميمي جمال عن سبب اعتزالها التمثيل: تعبت وعاوزة أقعد مع بناتي

علقت الفنانة ميمي جمال، على خبر اعتزالها، قائلة «منذ وفاة زوجي الفنان حسن مصطفى أصبحت مهزوزة وتعبانة، وعاوزة أقعد مع بناتي».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»،: «بعد فقدانه حسيت فجأة إني كنت مسنودة وكأن حد شال كرسي من ورايا، لقيت نفسي في الهوا»، مضيفة: «أنا كنت بشتغل لوحدي وهو لوحده بس في نهاية اليوم بنتقابل، وفي كنبة لسه بشوفه قاعد عليها رغم وفاته من 6 سنوات».

وأضافت أنها عملت بفيلم «لف ودوران» نظرًا لحبها للفنان أحمد حلمي الذي كان بطل الفيلم، مشيرة إلى أنها بعده قررت أن تعتزل خاصة وأنها تعمل منذ أن كانت طفلة بعمر الـ 9 سنوات.

وأشارت إلى أنها قضت عمرها كله في الفن سواء بتقديم أفلام وأو مسرحيات أو مسلسلات تلفزيونية وإذاعية، معربة عن استيائها من تداول البعض لصورها مع بناتها تحت تعليق «ميمي جمال بتشتكي من بناتها علشان مش بيسألوا عليها، وهي مريضة وبتشتكي من الوحدة القاسية»، وفقًا لما ذكرته.

ولفتت إلى استياء بناتها من التصريح الزائف المتداول، قائلة: «دي متشكرين، يعملوا توقيع بيني وبين بناتي بالشكل دا».



