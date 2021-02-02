وفاة شخصين وإصابة 10 في حادث تصادم بين 3 حافلات بدبي

توفي شخصان وأصيب 10 في حادث تصادم وقع بين 3 حافلات في دبي اليوم الثلاثاء.



وقال العميد سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة، مشيرا إلى أن خبراء المعاينة بإدارة حوادث جمعوا الأدلة بموقع الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.



وأضاف: "من خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى انحراف حافلة من مسارها إلى جهة اليسار ما تسبب في اصطدامها بحافلة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ومن شدة الاصطدام انحرفت مرة أخرى إلى جهة اليمين واصطدمت بالحافلة الثانية، ثم انحرفت واصطدمت بحاجز حديدي وانقلبت، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 10 ركاب بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة".