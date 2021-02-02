البرتغال: معدل الإشغال في الرعاية المركزة 94%

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قال وزير الدولة للصحة بالبرتغال أنطونيو لاسيردا سيلز، إن بلاده، التي تواجه واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم ، لديها الآن معدل إشغال يبلغ حوالي 94% في وحدات العناية المركزة.

وأضاف سيلز اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بثته إذاعة (أر تي بي ) "لا تزال لدينا قدرة استيعابها يمكننا استخدامها.وإذا أصبح من الضروري استخدام قدرات أخرى خارج البلاد ،يمكن أن تلجأ البرتغال إلى ذلك وتقبل تلك المساعدة .

وأضاف سيلز،في التصريح الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن إسبانيا وإيطاليا وفرنسا استخدمت "آليات للتعاون الدولي" خلال الموجة الأولى من الوباء.

كانت البرتغال ذكرت في الشهر الماضي أن نوعا متحورا من فيروس كورونا ظهر في المملكة المتحدة ينتشر بسرعة في البلاد، مما أجبرها على اتخاذ تدابير احترازية إضافية مثل إغلاق المدارس.

وبدأت البرتغال في تشديد القيود مرة أخرى في نهاية ديسمبر بعد تخفيف القواعد خلال عطلة عيد الميلاد.

وأبلغت الحكومة اليوم الاثنين عن 5805 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد ، أي نحو ثلث العدد القياسي البالغ 16ألفا و432 حالة.

وأعلن عن حالات جديدة الخميس الماضي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 726321.

وارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بمقدار 7 إلى 865 مريضا.

وتبلغ سعة الخدمة الصحية الوطنية في البلاد حوالي 1320 سريرًا للعناية المركزة ، مع حوالي 910 لمرضى كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا ، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان عبر البريد إلكتروني.

وقال سيلز إن ألبرتغال لديها أكثر من 2000 جهاز تنفس اصطناعي في الوقت الحالي.