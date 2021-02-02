 لائحة اتهام الديمقراطيين الموجهة لترامب: الرئيس السابق عرض الأمن القومي للخطر - بوابة الشروق
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لائحة اتهام الديمقراطيين الموجهة لترامب: الرئيس السابق عرض الأمن القومي للخطر

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 6:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 6:16 م

تضمنت لائحة اتهام الديمقراطيين الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمة الخيانة غير المسبوقة، ذاكرة أن الرئيس السابق عرض الأمن القومي للخطر.

وتضمنت اللائحة أن الرئيس السابق هدد الديمقراطية الأمريكية، فضلًا عن أنه عرض حياة أعضاء الكونجرس للخطر.

وقالت اللائحةن إن ما قام به الرئيس السابق كفيل بمنعه من تولي أي منصب فدرالي، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رده على الاتهام الموجه له، قبل أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ في التاسع من الشهر الجاري.

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