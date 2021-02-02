قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية ترصد بشكل يومي ومستمر وسائل الإعلام والوقائع التي يتم نشرها من مخالفات تدخل في اختصاص النيابة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، أنه بعد عرض واقعة برج الدائري المحترق على المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، وجه بإحالتها للتحقيق بشكل فوري، مشيرًا إلى أن التحقيق في الجزء الخاص بالمالك يتبع النيابة العامة.

وأشار إلى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الأجهزة الحكومية والإدارية فيما يتعلق بالكيفية التي تم بها إنشاء المبنى دون وجود تراخيص وبحث الإجراءات المتخذة بشأنه وبأعمال البناء كذلك، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بوجود مخزن بذلك العقار.

وتابع: «الاشتراطات لا تتعلق فقط بارتفاع المبنى والأعمدة، إنما تتعلق بشكل كلي بما يتضمن الاستخدام والغرض المخصص من أجله وكذلك وسائل الدفاع والحماية»، مضيفًا أن البناء المخالف يهدد أمن واقتصاد المواطنين.

ولفت إلى مناشدة بيان الهيئة للمواطنين بالإبلاغ عن حالات البناء المخالف، ذاكرًا أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لتصحيح الأخطاء السابقة من خلال مشروع مكافحة البناء العشوائي وتقنين الأوضاع.

ولفت إلى استقطاب الأماكن العشوائية للخارجين عن القانون من مجرمين جنائيين وإرهابيين، مؤكدًا أنه تم التحقيق مع المسؤولين بالحي صباح أمس.

وأغلقت قوات الأمن الطريق عند محيط البرج الذي شب به حريق بأحد مخازن الأحذية بمنطقة فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الاثنين، على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب الحريق.

