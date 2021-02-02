رئيس موانئ دبي: سنصبح مركزا رئيسيا لتخزين وتوزيع لقاح كوفيد-19 عالميا

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن دولة الإمارات رائدة في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا، منذ بدء تفشي "كوفيد-19" وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة والعالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بن سليم قوله:"عملت الإمارات على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة، ووضعت دبي بنيتها التحتية المتطورة وخبرتها اللوجستية في خدمة تخزين وتوزيع لقاح "كوفيد-19" عالمياً بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات.

كان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه بتسريع وتيرة توزيع اللقاحات حول العالم مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، دعماً لمبادرة (كوفاكس- COVAX) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد-19" خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لمطار دبي الدولي ،يرافقه المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح وفريق القيادة في الدائرة.