وكالة الأنباء الفرنسية: أولمبياد طوكيو ستقام مهما كانت تطورات كورونا

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، بأن أولمبياد طوكيو سوف تقام مهما كانت تطورات فيروس كورونا.
جاء ذلك نقلًا عن مسؤول في اللجنة المنظمة للبطولة.