 وكالة الأنباء الفرنسية: أولمبياد طوكيو ستقام مهما كانت تطورات كورونا - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء الفرنسية: أولمبياد طوكيو ستقام مهما كانت تطورات كورونا

ضبط ساعة العد التنازلي لأولمبياد طوكيو
ضبط ساعة العد التنازلي لأولمبياد طوكيو
نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:56 ص

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، بأن أولمبياد طوكيو سوف تقام مهما كانت تطورات فيروس كورونا.

جاء ذلك نقلًا عن مسؤول في اللجنة المنظمة للبطولة.


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