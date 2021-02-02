التعليم العالي: نسب إشغال مرضى كورونا بالمستشفيات الجامعية انخفض بنسبة كبيرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إصابات فيروس كورونا المحجوزة بمستشفيات العزل الجامعية قلت بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن انخفاض أو ارتفاع الأعداد يشعر به المواطن بشكل ملموس على الأرض.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن انخفاض الأعداد يرجع إلى الوعي بشكل أكبر للإجراءات الاحترازية، والانتباه لارتداء الكمامات، إضافة إلى الإجراءات الحكومية بإيقاف النشاطات الاجتماعية غير الضرورية، وفرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامة.

وأشار إلى استمرار انخفاض إصابات كورونا لأكثر من عشرة أيام حتى الآن، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من؛ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطهير الأيدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية.

ونوه متحدث التعليم العالي إلى أن إجراءات الغلق تهدف إلى تحقيق الإجراءات الاحترازية بشكل قسري عند عدم المقدرة على تحقيقه بشكل اختياري، مؤكدًا أن مصر تمكنت من تحقيق التزام المواطنين بالإجراءات دون اللجوء للإغلاق التام.