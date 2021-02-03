ويز إير أبوظبي تدشن خط طيران جديد بين الإمارات ومصر

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تدشن شركة ويز إير أبو ظبي خط طيران جديد منتظم بين مطاري أبو ظبي وبرج العرب، خلال الشهر الجاري، بهدف زيادة تدفق الحركة السياحية بين مصر والإمارات، بحسب اللواء أحمد حمدي مدير مجموعة العالمية بمصر "Wizz Air" الوكيل الحصري لشركة "N.S.A.S Travel".

وقال مدير عام الشركة إنه سيتم تشغيل رحلتين طيران أسبوعيًا بين مطاري أبو ظبي وبرج العرب، بهدف زيادة الطيران والسياحة بين الدولتين.

وأضاف أنه سيتم تخصيص 4 طائرات للعمل على خط الطيران الجديد، بهدف استيعاب تدفق حركة السياحية بين الدولتين، متابعًا أن ويز أير أبوظبي للطيران هي وليدة الشراكة بين ويز أير العالمية، ومجموعة أبوظبي القابضة للاستثمارات.

وتعد ويز العالمية أحد أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم، وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 135 طائرة.