نالت ممرضة سويدية حظًا استثنائيًا حينما تم اختيارها من آلاف المتقدمين لتكون الحاضر الوحيد لمهرجان "جوثنبيرج السنيمائي"، الذي تقيد حضور واحد فقط من الجمهور في هذا الموسم بسبب إجراءات الإغلاق الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

تقول ليسة نيثر، الممرضة المنتخبة للحضور، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنها فقدت معظم طاقتها خلال الأشهر الماضية بين الاستماع والاستشارات في العيادة التي تعمل بها، مضيفة أن خوضها مثل تلك التجربة الاستثنائية في جو من الأمواج الهادئة ونسيم البحر لأمر جذاب للغاية.

وستقضي نيثر أسبوعًا كاملًا تشاهد الأفلام المعروضة بالمهرجان، الذى سيقام بجزيرة بايتر نوستار النائية غرب السويد، بينما ستصور كل يوم من تجربتها بالفيديو، وستحفظ تلك المقاطع على الموقع الرسمى للمهرجان.

وتقول ميرجا ويستر، مديرة تنظيم المهرجان، إنه لأمر رائع أن تنال تلك الفرصة من بين 12 ألف متقدم، ممرضة من أولئك الذين ضحوا بأنفسهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وتشهد الكثير من دول العالم حالات إغلاق مشددة يتم خلالها إلغاء المحافل الضخمة، أو التقليل من أعداد المسموح لهم لحضور.