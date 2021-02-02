الرئيس الفلبيني يتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة الحصول على لقاحات كورونا

اتهم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الاتحاد الأوروبي، بعرقلة صادرات لقاحات فيروس كورونا، مما يمنع حصول بعض الدول على اللقاحات.

وقال دوتيرتي، في خطاب متلفز مساء أمس الاثنين، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لشراء اللقاحات وبدء التطعيم، ولكن هناك صعوبة في الحصول على اللقاحات.

وأضاف ردا على الانتقادات بتأخر الفلبين في بدء عملية التطعيم: "نحن لسنا بقوة الاتحاد الأوروبي". وأوضح: "لدينا الأموال ونحن على استعداد". وتابع: "لكن الاتحاد الأوروبي يحتجز استرازينيكا رهينة".

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات أزمة مع شركة استرازينيكا، بعدما أعلنت الشركة عن خفض كبير لإمدادات اللقاحات للكتلة الأوروبية.

وأشار دوتيرتي إلى أن وجود نظام سيطرة جديد على صادرات الاتحاد الأوروبي من اللقاحات يمكن أن يستخدم لعرقلة الصادرات لدول مثل الفلبين من أجل الإبقاء على جرعات اللقاحات في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد سٌمح للسلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي ابتداء من السبت الماضي برفض الصادرات من الكتلة الأوروبية في حال رأت السلطات أن شركة أدوية لم تف بتعهداتها بشأن الجرعات في الاتحاد الأوروبي.

ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه خطوة بأنها تمثل قومية اللقاحات بصورة مقلقة، على الرغم من أن المفوضية أكدت أنه تم اتخاذها لأغراض تتعلق بالشفافية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الاثنين أن الفلبين ستحصل على 44 مليون جرعة من اللقاحات التي سيوزعها تحالف كوفاكس، حيث من المتوقع أن تتلقى مانيلا 9.2 مليون جرعة خلال النصف الأول من العام.

وسجلت الفلبين 527 ألفا و272 حالة إصابة بفيروس كورونا، و10 آلاف و807 حالات وفاة حتى أمس الاثنين.