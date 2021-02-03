الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 15% لمدة 3 أسابيع

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك انخفاضًا في أعداد كورونا على مستوى البيانات المبلغة للمنظمة، مشيرة إلى انخفاض الإصابات بنسبة 15% لمدة 3 أسابيع.



وأضافت طلعت، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الأمر لا يمنع انتقال الإصابة بشكل عال ببعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإندونيسيا وفرنسا وإنجلترا، قائلة إن إقليم شرق المتوسط يشهد انخفاضًا بسيطًا في الإصابات.



وأشارت إلى استقرار أعداد الوفيات على المستوى العالمي، نافية أن تكون للقاحات ضد «كوفيد - 19» تغطية تنعكس على أعداد الإصابات والوفيات عالميًا، في الوقت الراهن.



وشددت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، متوقعة انحسار الموجة الثانية حال انخفاض معدلات نقل العدوى بين الأشخاص.