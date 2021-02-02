ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز مليونين و232 ألف حالة والوفيات 58059

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و232 ألفا و327 حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 58 ألفا و59 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 1.97 مليون شخص.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 53 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 6 آلاف و114 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء قبل أسبوع 6 آلاف و412 حالة.

وسجل المعهد 861 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 903 حالات وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 90 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و228 ألفا و85 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 57 ألفا و981 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 0.88، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 88 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.