أطباء فرنسيون يحذرون من مخاطر فرط تناول فيتامين د

حذر أطباء فرنسيون من فرط تناول فيتامين "د"، والجرعات الزائدة منه كأحد طرق الوقاية من "كوفيد-19"، معتبرة أنه خطير على الصحة لا سيما الكلى، كما تسبب في حالات تسمم لدى الأطفال الذين يتناولونه للمساعدة في نموهم.

ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" التلفزيونية الفرنسية، عن باحثين فرنسيين قولهم إن لفيتامين (د) دور مفيد في الوقاية من "كوفيد -19"، ومع ذلك، يجب الحرص على عدم التسرع في تناول مكملات فيتامين "د"، مضيفين أنه يمكن أن يكون إساءة استخدام الفيتامين خطيرة بالفعل.

على جانب آخر، أفاد مركز مكافحة السموم الفرنسي ووكالة الأدوية الفرنسية، بأن تناول جرعات زائدة من فيتامين "د" لدى الأطفال الذين تناولوه؛ لتعزيز نمو العظام وتقليل خطر الإصابة بالكساح، وإذا كان موصى به حتى سن 18 فلا بد من مراجعة الطبيب حول الجرعات الزائدة لا يجب تجاوزها حتى لا تقع تحت طائلة المضاعفات الصحية.

بدورها، قالت الباحثة بمركز نانسي لمكافحة السموم في فرنسا كريستين تورنو، إنه خلال الأشهر الأخيرة تعرض عشرات الأطفال إلى حالات تسمم خطيرة مما أدى إلى مشاكل خطيرة في الكلى، نتيجة للمكملات الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة جداً من فيتامين "د"، والتي تزيد من ثلاث إلى أربع مرات، حتى بعشر مرات جرعات أكثر من الأدوية التي يتم إعطاؤها عادةً.

وأضافت تورنو أن المخاطر المزمنة تظهر لدى الأطفال عند لقطرة أو اثنين من تلك المكملات، متابعة "قبل إعطاء فيتامين د لطفلك، أو تناوله بنفسك، توصيك مراكز مكافحة السموم ووكالة الأدوية باستشارة طبيبك لمعرفة الجرعة التي يجب اتباعها".