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الاتحاد الأوروبي يتوقع زيادة اللقاحات في الربع الثاني مع توقيع عقود جديدة

الاتحاد الاوربي - ارشيفية
الاتحاد الاوربي - ارشيفية
بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 6:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 6:47 م
توقع الاتحاد الأوروبي زيادة في الإمدادات المحلية من لقاحات فيروس كورونا خلال الربع الثاني وقال إن التكتل سمح بتصدير اللقاحات إلى المملكة المتحدة وكندا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء في بروكسل "نتوقع أن نتلقى 300 مليون جرعة في الربع الثاني، وبالطبع أكثر إذا ظهرت لقاحات أخرى".

جاءت التصريحات في الوقت الذي سعت فيه المفوضية إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لاستراتيجيتها للتطعيم، والتي شهدت منح 9ر2 جرعة فقط لكل 100 شخص، أي أقل كثيرا مقارنة بنسبة 7ر14 جرعة في المملكة المتحدة و 10 جرعات في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تبدأ الإمدادات الأوروبية من لقاحي جونسون آند جونسون و"كيورفاك ان في" في التدفق في الربع الثاني بالإضافة إلى عقد جديد لمضاعفة الجرعات من لقاح فايزر-بيونتيك.

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