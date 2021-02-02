مصرع مسن في حادث تصادم بين سيارة وجرار زراعي بالدقهلية

لقي مسن مصرعه، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق (المنصورة- شربين) بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول "رزق عيسی رزق حنا" ٦٣ سنة صاحب ورشة لحام، ومقيم بندر شربين مصابًا بكدمة شديدة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وتوفي عقب وصوله؛ ادعاء حادث طريق.

وبانتقال ضباط المباحث، وبالفحص وسؤال نجل المتوفي، أقر بأنه أثناء قيادة والده السيارة خاصته رقم (د. ا. ع ٩۲۱۳، ملاکي) على طريق (المنصورة- شربين) وأمام قرية "الحطبة"، دائرة المركز فوجي بقيام قائد جرار زراعي مجهول، بالدوران أمامه من إحدى الفتحات المرورية بالطريق، مما أدى إلى اصطدامه بالجرار الزراعي من الجانب الأيمن، وحدثت إصابته التي أودت بحياته، واتهم قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۸۱۱ سنة ٢٠٢١ جنح مركز شربين، وجاري استكمال الفحص وتحديد الجرار الزراعي وضبط قائده، والعرض على النيابة العامة.