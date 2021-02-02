مهاجم الدحيل يستعين بالجالية الكينية في قطر لمواجهة الأهلي بالمونديال

أكد الكيني ميشيل أولونجا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري ثقته الكبيرة في مساندة الجالية الكينية له ولفريق الدحيل القطري، خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة.

ويواجه الدحيل نظيره الأهلي بعد غد الخميس على ستاد المدينة التعليمة، وسيلاقي الفائز فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور قبل النهائي.

وقال أولونجا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء :"أتوجه بالشكر لكل الكينيين المتواجدين في الدوحة الذين دعموني منذ وصولي وجعلوني أشعر أنني في موطني وهو ما سيمنحني الدافع للعمل بقوة من أجل تحقيق الفوز في كل المواجهات التي سنخوضها، وأدعوهم للحضور إلى الملعب ومساندة الفريق والاستمتاع بالعروض الجيدة التي يقدمها فريقي".

وأوضح المهاجم الكيني قائلا :"الدحيل فريق مميز وهو أحد أكبر الأندية في قطر وبصراحة من الرائع التواجد هنا وهي محاولة لترقية مسيرتي الكروية، منذ أن وصلت إلى الدوحة وجدت ترحيباً كبيراً سواء من إدارة النادي أو من زملائي اللاعبين بالإضافة للجهاز الفني الذي أظهر دعمه الكامل لي وكذلك فعل زملائي اللاعبين ونحن نعمل ضمن فريق واحد كأخوة لحصد المزيد من البطولات والألقاب لهذا النادي العريق."

وقال أولونجا :"هنا الجميع يثق في إمكانية مساعدة الفريق هجوميا إلى جانب زملائي ولهذا تم استقدامي بالتأكيد، وداخل الملعب كلنا ندعم بعضنا البعض وهذه البطولة ستكون فرصة جيدة لنا جميعا، ومن جانبي سوف أبذل أفضل ما عندي لتقديم الإضافة المنتظرة".

وأردف :"نعلم تماما قوة الأهلي وهو فريق جيد وعريق في القارة الأفريقية ووصل إلى هذه البطولة عدة مرات والجميع في النادي يعلم ذلك، وهذه البطولة تحدي من نوع مختلف ويجب أن نعمل بجهد كبير لتحقيق الظهور المنتظر والمباراة لن تكون سهلة لكنها فرصة مهمة وجيدة لنظهر بالشكل المطلوب".