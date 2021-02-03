مستشارة بالصحة العالمية: لا تفشي لفيروس نيباه في الصين يستدعي القلق

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تتلق بلاغًا بتفشي وبائي لفيروس «نيباه» في الصين، لافتة إلى أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه، خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت طلعت، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد جائحة أو تفشي في الصين لفيروس نيباه يستدعي القلق، موضحة أنه ينتقل من الخفاش إلى الخنازير.



وأشارت إلى أن «نيباه» ينتقل في بعض الأحيان إلى الإنسان ويتسبب في أعراض قوية ونسبة وفيات عالية، موضحة أنه ينتشر في دول آسيا، ويؤدي إلى نسب وفيات عالية بين المتعاملين مع الخنازير أو بالقرب من الخفافيش.



وأوضحت مستشار منظمة الصحة العالمية أن المواطنين تخوفوا من «نيباه»؛ بسبب تفسير التقرير المنشور بصحيفة «جارديان»، قائلة إن التقرير أشار إلى أن شركات الأدوية غير مستعدة لاستقبال فيروسات أخرى.



ولفتت إلى أن التقرير أوضح أن الفيروسات أو الميكروبات التي تقاوم المضادات الحيوية من الممكن أن تؤدي لحدوث جائحة»، مضيفة أن كاتب التقرير حذر من وباء ينتج عن فيروس كورونا، منذ سنوات.