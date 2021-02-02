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الجزائر تسجل 263 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 6:14 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و901 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2898.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 202 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 73 ألفًا و731.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 103 ملايين إصابة.

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