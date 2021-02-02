محافظ المنيا يناقش خطة تطوير 192 قرية

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، اجتماعًا مع المهندسة سالي وليم، مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا؛ لمناقشة آلية تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستهداف 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال القاضي إنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فإن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس، بتكلفة تصل تقريبًا إلى 22 مليار جنيه؛ لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأعرب عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية، على اهتمامها بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع، من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق، بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»؛ لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

واستعرض، خلال اللقاء مع مدير جهاز التعمير بالمنيا، الإجراءات التنسيقية لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووضع تصور كامل للأعمال الإنشائية المطلوبة من الجهاز، وتم الاتفاق على مراجعة جميع المشاريع المدرجة لتطوير القرى، موجهًا بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في تلك القرى.

من ناحيته، شدد نائب المحافظ على ضرورة الاعتماد على إدارة مشروعات سليمة وقوية، مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي لكل قرية، وضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، على أكمل وجه.

من جانبها، أوضحت المهندسة سالي وليم إتمام معاينة بعض المشروعات، وتدقيقها على أرض الواقع، وجاري عمل زيارات ميدانية ومعاينات لمشروعات أخرى على أرض الواقع للقرى المستهدفة؛ لدراسة آلية تنفيذ تلك المشروعات.