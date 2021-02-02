محافظ المنيا يناقش خطة تطوير 192 قرية

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، اجتماعًا مع المهندسة سالي وليم، مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا؛ لمناقشة آلية تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستهداف 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال القاضي إنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فإن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس، بتكلفة تصل تقريبًا إلى 22 مليار جنيه؛ لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.
وأعرب عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية، على اهتمامها بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع، من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق، بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»؛ لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.
واستعرض، خلال اللقاء مع مدير جهاز التعمير بالمنيا، الإجراءات التنسيقية لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووضع تصور كامل للأعمال الإنشائية المطلوبة من الجهاز، وتم الاتفاق على مراجعة جميع المشاريع المدرجة لتطوير القرى، موجهًا بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في تلك القرى.
من ناحيته، شدد نائب المحافظ على ضرورة الاعتماد على إدارة مشروعات سليمة وقوية، مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي لكل قرية، وضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، على أكمل وجه.
من جانبها، أوضحت المهندسة سالي وليم إتمام معاينة بعض المشروعات، وتدقيقها على أرض الواقع، وجاري عمل زيارات ميدانية ومعاينات لمشروعات أخرى على أرض الواقع للقرى المستهدفة؛ لدراسة آلية تنفيذ تلك المشروعات.