أكد كيفين جونسون، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال: «التحضير لكأس العالم للأندية بدأ قبل شهر، حيث قمنا بتهيئة اللاعبين نفسيا لهذه المنافسات مبكرا من أجل الوصول بهم إلى أعلى معدلات التركيز في البطولة».

وأضاف: «لاعبو الأهلي جاهزون بدنيا لمنافسات كأس العالم، ولديهم رغبة قوية في تقديم مستويات كبيرة في هذه البطولة الكبيرة».

وأشار إلى أن الجميع متحمس للبطولة والكل يترقب مباراة الدحيل بشكل كبير، خاصة أن هناك حالة تركيز شديدة وإصرارا على الفوز بالمباراة.

وقال المدرب العام بالأهلي: «بعد إجراء قرعة البطولة بدأنا الحديث بشكل متكرر مع اللاعبين حول أهمية التركيز فقط في مباراة الدحيل القطري، وعدم الانشغال بمباراة بايرن ميونيخ، وأكدنا لهم أننا لن نواجه العملاق البافاري قبل تخطي الدحيل، ومن ثم علينا عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا».

وأكد كيفين جونسون أنه سعيد جدا بالدعم الكبير الذي يحظى به الجهاز الفني واللاعبون من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. وقال: «يدعمنا بقوة ووجوده معنا في بطولة كأس العالم للأندية يمنحنا دوافع كبيرة من أجل القتال لتحقيق نتائج مبهرة».

وواصل جونسون قائلا: «مشهد استقبال جماهير الأهلي لنا هنا في الدوحة كان مؤثرا جدا.. والهتاف أيضا للكابتن بيبو أمر مبهر للغاية، ويؤكد أننا أمام أسطورة كروية كتبت اسمها بحروف من ذهب في صفحات التاريخ».

أضاف: «أن يبتعد لاعب عن الكرة ويعلق حذاءه لكن تظل شعبيته في الارتفاع بهذه الطريقة، إنه أمر يدعو للفخر».

وأكمل: «الجماهير تهتف للكابتن بيبو بشكل جنوني، وهو أمر يعكس التاريخ الكبير الذي قدمه مع الكرة، ويؤكد أننا أمام أسطورة تاريخية في اللعبة».

وأكمل: «نحن هنا في كأس العالم للأندية لتمثيل قارة إفريقيا وليس الكرة المصرية فقط، وهو ما يدركه اللاعبون جيدا».

وأضاف: «لم نحضر إلى هنا للاحتفال بتتويجنا ببطولة إفريقيا، ولكننا هنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات».

وانتقل المدرب العام للأهلي للحديث عن موسيماني المدير الفني للفريق مؤكدًا: «بيتسو من أفضل مدربي القارة الإفريقية إن لم يكن الأفضل حاليا، ويبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل كتابة تاريخ له مع نادي القرن وإضافة بطولات جديدة إلى سجله».

واختتم كيفين جونسون حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تدعم الفريق دائما بشكل رائع. وقال: «منذ حضورنا لتدريب الأهلي ونحن نلمس مساندتهم المستمرة، وندرك تماما رغبتهم في استمرار حصد البطولات، لذلك نبذل أقصى ما لدينا لإسعادهم».