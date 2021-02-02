 باتشيكو: أتحمل مسؤولية الخسارة من المحلة - بوابة الشروق
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باتشيكو: أتحمل مسؤولية الخسارة من المحلة

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 7:53 م

حمل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام غزل المحلة في الدوري.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الـ 11 من الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة في صدارة الترتيب.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتحمل مسؤولية الهزيمة اليوم، أعتقد أن اللاعبين قدموا كل شيء من أجل الفوز".

وتابع: "سيطرنا على المباراة بشكل كامل، والشوط الثاني تحديدا كنا في منتصف ملعب المنافس، سجلنا هدفا وكان بمقدورنا تسجيل المزيد، وفي المقابل استقبلنا هدفا."

وأضاف: "حتى بعد طرد ساسي كنا الأخطر، ولكننا لم نسجل وجاء الهدف الثاني في توقيت يصعب فيه التعويض."

ودافع باتشيكو عن لاعبه أحمد سيد زيزو، رافضا القول بأنه يعاني من هبوط في المستوى، وحتى عندما يوجهه خلال المباريات فهو يفعل ذلك مع جميع اللاعبين.

 


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