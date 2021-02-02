رئيس يونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي

ترأس رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وأشاد بتعاون الأطراف لتخفيف من التحديات الناشئة.



وترأس ديل كول الاجتماع الثلاثي الأول لعام 2021 في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.



وتركزت المناقشات، بحسب البيان " على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة".



وقال ديل كول "إن أي إجراءات، ولا سيما بالقرب من الخط الأزرق، يجب أن تراعي في جميع الأوقات مبادئ المشاركة الإيجابية من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل، الى جانب الإبلاغ المسبق واحترام الخط الأزرق، وذلك للحد من مصادر التوتر المحتملة".



وأضاف "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة الكوفيد-19، فإننا نواصل البحث عن طرق ووسائل للحفاظ على وتيرة عملياتنا ولضمان عدم خفض اجراءاتنا العملياتية في أي وقت في جميع أنحاء منطقة العمليات".



وأطلع القائد العام لليونيفل "الأطراف على التقدم المحرز في تجديد البنية التحتية الأمنية على طول الخط الأزرق"، مضيفاً " تم تجديد أكثر من 100 علامة على الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة".



وقال "إن تعليم الخط الأزرق هو أداة لنزع فتيل التوتر تساعد على تقليل الالتباس ونقاط الاحتكاك المحتملة"، مضيفاً أن "تعزيز البنية التحتية الأمنية على طول الخط الأزرق يخدم مصالحنا جميعاً، فدعونا نبني على هذا الزخم الجديد".



وشدد ديل كول على أن " أنشطة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على طول الخط الأزرق يجب ألا تتم بشكل مفاجئ، إلى جانب التبليغ المسبق والتنسيق الكافي من خلال اليونيفيل من أجل منع التصعيد وتجنب إمكانية وقوع أي سوء فهم".



يذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية "اليونيفيل " منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.